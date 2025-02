Mulher envolvida em golpe que causou prejuízo de R$ 62 mil é presa em Manaus

Foi constatado que Virlene Batista atuava como intermediária, utilizando sua conta bancária para movimentar os recursos e auxiliar na ocultação do dinheiro. Ela foi localizada no bairro Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus.

Segundo a autoridade policial, a primeira camada do crime era comandada por um suposto líder, identificado como Maycon Douglas, que segue foragido. A identificação completa dos envolvidos reforça a necessidade de aprofundamento das diligências para a desarticulação total do grupo criminoso.

Conforme o delegado Henrique Brasil, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), o crime aconteceu em Goiás, onde a vítima, sócia-administradora de uma empresa, relatou que, no dia 2 de julho de 2024, uma de suas funcionárias foi induzida a cair em um golpe por meio de um aplicativo de mensagens. Na ocasião, o grupo criminoso simulou uma negociação fraudulenta, resultando no desvio de R$ 62 mil.

