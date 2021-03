Mulher é presa suspeita de matar ex-companheiro em Manaus

Manaus/AM - Um mulher de 24 anos, que ainda não teve o nome revelado, foi presa nesta segunda-feira (08) após se apresentar na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ela é suspeita de matar o ex-companheiro, o empresário Paulo Roberto Moraes Teixeira Júnior, de 29 anos, com um tiro na nuca.

De acordo com a polícia, Paulo Roberto estava em casa, na sexta-feira (05), no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte, quando aceitou conversar com a suspeita sobre o fim do relacionamento. Ele foi baleado na nuca e encontrado agonizando pelos próprios irmãos. A família teria sido avisada sobre o crime pela mãe da suspeita. O empresário foi levado para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Galileia. Em seguida, transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas morreu no domingo (07).

A mulher se apresentou na delegacia e estava acompanhada por advogados. Um mandado de prisão foi expedido, e ela foi presa enquanto prestava depoimento sobre o crime.