Homem é preso suspeito de tentar estuprar a sobrinha em Manaus

Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem pelo crime de tentativa de estupro (art. 213 do Código Penal), e tanto as vítimas como o suspeito foram conduzidos à Delegacia Especializada Em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para os procedimentos cabíveis.

Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com duas mulheres, uma de 22 anos e outra de idade não informada, que relataram terem sido vítimas de estupro por parte do tio. Segundo elas, o homem, de 34 anos, reside no mesmo endereço e cometia o crime desde quando eram menores de 18 anos e que, no dia de hoje, veio a tentar novamente, na casa de uma vizinha, onde a vítima cuidava de uma criança.

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu por volta de 8h50, quando a viatura R07 foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para verificar ocorrência de uma tentativa de estupro, na rua Londres, no referido bairro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.