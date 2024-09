PC busca por homem suspeito de tocar terror em roubos a ônibus em Manaus

Manaus/AM - O Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (NURRC), está à procura de um homem não identificado, suspeito de estar envolvido em diversos roubos a ônibus da linha 640 do transporte coletivo.

De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do NURRC, os roubos ocorreram entre os dias 1º e 16 de setembro deste ano. O suspeito é associado a cerca de oito ocorrências de roubo a ônibus.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do procurado pode colaborar com a investigação de forma anônima. As denúncias podem ser feitas pelos números (92) 98827-8814 e 3667-7543, do NURRC, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).