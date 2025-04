Amante de idoso é presa suspeita de matar vítima após discussão na Redenção

Manaus/AM - Marciele da Silva, 23, foi presa na quinta-feira (4), suspeita do homicídio qualificado de Francisco Ribeiro Lima, que tinha 89 anos. A prisão ocorreu no Cacau Pirêra, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Francisco Rocha, do PPI de Cacau Pirêra, as diligencias iniciaram após a Polinter informar que a autora estava no Cacau Pirêra e havia um mandado de prisão, solicitado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e expedido pela Comarca de Manaus em 2024, a ser cumprido em nome dela.

"Após a troca de informações com a Polinter efetuamos a prisão dela com êxito. Na ocasião, encontramos drogas, balança de precisão e outros materiais, e por isso, além de cumprir o mandado, a autuamos em flagrante por tráfico de drogas”, disse o delegado.

Crime

Segundo o delegado, o idoso foi morto com golpes de faca no dia 27 de dezembro de 2024, dentro de sua residência, no bairro Redenção, zona oeste de Manaus. Ele e a mulher tinham um relacionamento extraconjugal.

“Na ocasião do crime, houve uma discussão entre eles e a autora desferiu golpes de faca no homem quando ele estava na varanda da casa. O corpo de Francisco foi encontrado por seu filho, e o idoso ainda chegou a ser socorrido e levado a um hospital, onde não resistiu e faleceu”, falou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, a mulher fugiu do local do fato antes que o corpo da vítima fosse encontrado, mas as câmeras de segurança do imóvel registraram o momento da sua saída, o que possibilitou a sua identificação.

Marciele responderá por homicídio qualificado e trafico de drogas e ficará à disposição da Justiça.