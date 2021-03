Jovem baleado na cabeça pela esposa morre em hospital de Manaus

Esta madrugada, ele não resistiu à gravidade do ferimento e morreu. A esposa ainda não foi encontrada e a polícia deve fazer uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (8), para dar detalhes do andamento das investigações.

Na ocasião, o casal se desentendeu e a suspeita teria puxado uma arma e dado um único tiro no companheiro. Ele foi socorrido e levado para o SPA do Galileia, na Zona Norte, e posteriormente foi transferido para o João Lúcio onde passou por cirurgia.

Manaus/AM - Paulo Roberto Moraes Teixeira Júnior, 29, morreu na madrugada deste domingo (7), no Hospital João Lúcio, na Zona Leste. De acordo com a polícia, o homem foi baleado na cabeça pela própria esposa na última sexta-feira (5), na casa onde moravam no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte.

