Motorista de App morre ao ser baleado por assaltantes de joalheria na Alvorada

Um segurança de outra loja, que percebeu a ação, foi até a joalheria e começou a atirar contra os bandidos; os ladrões então correram do local e tentaram roubar um mototaxi, que saiu da moto e saiu correndo, no entanto, a dupla desistiu e abordou um carro de transporte por aplicativo.

Segundo a Polícia Militar, dois homens entraram no estabelecimento, e depois de perguntarem preços de algumas joias, anunciaram o assalto e entraram em uma parte restrita do local para procurar ouro e dinheiro.

