Mais de 400 sacos de cimentos roubados são encontrados em material de construção em Manaus

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Todos os presentes e o filho do proprietário do material de construção, onde estava o produto ilícito, foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos.

Os militares foram ao endereço, na rua Iraque, onde foi confirmado que a carga de cimento com 480 sacos e o caminhão estavam lá. Foi informado que o motorista do caminhão, havia sido abordado por quatro homens fortemente armados, na Estrada do Marapatá, no Distrito Industrial, e havia sido liberado pelos criminosos próximo de uma antiga fábrica de cimento.

Por volta de 10h30, a equipe foi informada pelo proprietário de um caminhão do roubo de uma carga de cimento e apontou o local de onde estaria sendo descarregada, pois havia recebido informação do assalto.

Manaus/AM - Os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram na manhã desta quinta-feira (30) um caminhão com carga de cimento roubados, no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.