Justiça realiza audiência de instrução do caso Débora em Manaus

Manaus/AM - Familiares de Débora Alves, 18, assassinada grávida em agosto deste ano, estão concentrados no Fórum Henoch Reis, na manhã desta terça-feira (7), para acompanhar a primeira audiência de instrução dos acusados Gil Romero e José Nilson.

A sessão começou por volta das 10h20, com o depoimento da mãe da vítima. Nesta primeira fase de instrução processual, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM), convocou oito testemunhas de acusação para serem ouvidas na 2° Vara do Tribunal do Júri.

A sessão é presidida pelo Juiz James Oliveira dos Santos e os réus acompanham tudo do próprio presídio, por meio de videoconferência.

No processo, José Nilson é representado pela defensora pública Ellen Cristine Alves de Melo, enquanto Gil Romero tem como defensor o advogado Vilson Benayon.

Do lado de fora, amigos e a família de Débora fazem um protesto. Com cartazes nas mãos, e camisas com a imagem de Débora, eles pedem justiça por ela e pelo bebê Arthur, que era esperado pela jovem.

Gil era o pai da criança que Débora esperava e confessou o assassinato da jovem. Ele contou com a ajuda de José Nilson para se livrar dos corpos da mulher e do bebê. Parentes de Débora voltaram ao local onde o corpo dela foi encontrado e acredita ter achado parte dos ossos da criança.