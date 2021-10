Homem morre após ser baleado em posto de gasolina em Manaus

Informações repassadas para a polícia, a vítima estava no estabelecimento quando dois criminosos em uma motocicleta, um deles com fardamento de mototáxi, se aproximaram e atiraram pelo menos seis vezes contra João, que chegou a ser socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia, mas não resistiu e morreu.

Manaus/AM - Um homem identificado como João de Oliveira, de 30 anos, morreu após ser baleado em um posto de gasolina na avenida Curaçao, do bairro do Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.