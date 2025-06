Homem flagrado com avô morto em cadeira de rodas é preso por ameaçar ex no Lírio do Vale

O caso ocorreu na última sexta-feira (13), mas a prisão de Rômulo foi realizada na terça-feira (16). Conforme a polícia, inconformado com o fim do relacionamento, Rômulo foi até a casa da mulher e proferiu várias ameaças e xingamentos contra ela.

Manaus/AM- Rômulo Alves da Costa, de 42 anos, o homem que foi flagrado empurrando o avô morto em uma cadeira de rodas no último dia 6 de junho no Centro, voltou a ser preso, mas desta vez, por perseguir e ameaçar a ex-namorada, 22, no bairro Lírio do Vale, na zona oeste.

