Homem diz que iria fazer empréstimo com idoso encontrado morto em cadeira de rodas no Centro

Manaus/AM – Rômulo Alves da Costa, 42 anos, preso após ser flagrado circulando com o corpo de seu avô, José Pequenino da Costa, de 77 anos, já sem vida, em uma cadeira de rodas, detalhou para a polícia que havia saído de casa com o avô para tentar conseguir um empréstimo bancário, visando sanar as dificuldades financeiras da família.

Durante as investigações preliminares, Rômulo forneceu detalhes sobre o que o levou a circular com o avô pela rua. Conforme relatado pelo delegado Adanor Porto, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Rômulo alegou que saiu de casa com o avô por volta das 12h30, com o objetivo de ir ao Centro tentar um empréstimo bancário. "Ele alegou estar desempregado e disse que usaria o valor para comprar alimentos e itens de higiene, pois ambos enfrentavam dificuldades financeiras", explicou o delegado.

Ainda segundo o delegado Porto, o corpo de José Pequenino da Costa apresentava feridas. No entanto, uma avaliação preliminar da perícia e relatos de familiares indicam que essas lesões podem estar relacionadas a comorbidades preexistentes. O idoso era hipertenso, diabético, fazia uso de bolsa de colostomia e apresentava um quadro clínico severamente debilitado. Até o momento, a polícia não encontrou indícios de maus-tratos.

O delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), informou que a perícia inicial verificou rigidez cadavérica, mas não foi possível determinar o tempo exato da morte no local. "Somente com os laudos definitivos do IML e da perícia criminal poderemos esclarecer quando, de fato, ocorreu o óbito e se houve algum tipo de crime, como vilipêndio de cadáver ou tentativa de estelionato", esclareceu Albino.

Rômulo continua sendo ouvido pela Polícia Civil. Ao final do depoimento, será decidido se ele permanecerá detido. "Caso fique comprovado que ele retirou o avô de casa já em óbito com a intenção de obter um empréstimo, poderá responder por vilipêndio de cadáver e, eventualmente, por tentativa de estelionato, caso tenha efetivamente tentado realizar a transação financeira", acrescentou Adanor Porto. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para adotar as medidas legais cabíveis.