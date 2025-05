Homem é preso por estuprar a própria filha de 11 anos no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 40 anos foi preso, nesta terça-feira (13), por estupro de vulnerável contra a própria filha, em Santo Antônio do Içá, no Amazonas. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em 2023, quando a vítima tinha 11 anos.

De acordo com a polícia, a ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e tem como objetivo combater e prevenir todo tipo de violência contra crianças e adolescentes.

Segundo o delegado Ubiratan Farias, da 53ª DIP, a equipe policial recebeu uma notícia de fato por meio do Ministério Público do Amazonas (MPAM) sobre o crime praticado pelo indivíduo e diligenciou para localizá-lo.

“Identificamos que já havia um mandado de prisão expedido em nome do suspeito e realizamos as devidas diligências em torno do caso. A ordem judicial foi cumprida na ocasião em que ele se apresentou na delegacia”, disse o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.