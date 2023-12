Homem é preso em flagrante após matar o primo a facadas durante briga no Amazonas

“O infrator desferiu cinco golpes de faca em seu primo e fugiu, em direção a uma comunidade na zona rural do município. Ele foi localizado horas depois e confessou que a motivação do crime teria sido uma desavença entre eles”, disse.

Conforme o escrivão de polícia André Chaparro, gestor da unidade policial, o crime ocorreu na rua Beira Rua, bairro Cidade Baixa, naquele município, e as diligências iniciaram logo após o ocorrido, resultando na prisão em flagrante do autor.

