Homem é condenado por ameaçar ex em Manaus: "só vou sossegar quando te matar"

A defesa do réu alegou que as mensagens teriam sido enviadas por sua ex-companheira, sem seu consentimento, mas a tese foi rejeitada por falta de provas.

Uma testemunha confirmou as ameaças e o terror psicológico sofrido pela vítima. O juiz considerou o crime de ameaça plenamente configurado, agravado pela violência de gênero, destacando a coerência do depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e prints das mensagens.

Manaus/AM- Um homem foi condenado por ameaça com agravante de violência doméstica e familiar contra uma ex-companheira em Manaus. As ameaças, que incluíam frases como “só vou sossegar quando eu te matar” e “vou te segurar e pedir pra minha mulher te bater”, foram enviadas por mensagens de texto e ligações telefônicas. A decisão é do juiz Rafael da Rocha Lima, do 5º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha) da Comarca de Manaus.

