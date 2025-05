Filhote de macaco-prego é resgatado no Parque Nacional da Tijuca

Nesta sexta-feira (16) a Polícia Federal participou de uma ação conjunta com o objetivo de resgatar um filhote de macaco-prego caçado e capturado por um casal na Floresta da Tijuca.

A ação foi comandada pelo setor de inteligência do Comando de Polícia Ambiental da PMERJ, que foi auxiliado Polícia Federal por meio do fornecimento de dados de inteligência para a captura do casal que tentava fugir com o animal dentro de um veículo.

O primata foi capturado dentro da Parque Nacional da Tijuca com uma armadilha artesanal, potencialmente para ser traficado por meio de redes sociais e feiras clandestinas.

Após o resgate, o animal foi levado pelo ICMBio do Parque Nacional da Tijuca para ser examinado por um veterinário e posteriormente devolvido para a floresta. O homem presente no veículo foi autuado por receptação qualificada, caça ilegal dentro de área de reserva e maus-tratos aos animais, teve seu telefone e carro apreendidos e foi encaminhado para o presídio. Já a mulher foi autuada por crime ambiental e será investigada ao longo do inquérito.