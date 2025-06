Familiares protestam contra soltura de suspeito de matar MC em Manaus

Manaus/AM - Os familiares do cantor Thiago Gabriel dos Santos Braga, conhecido como MC Thiago, protestaram contra a soltura de Patrick Araújo, de 29 anos, suspeito de matar o MC a facadas.

A manifestação ocorreu, neste domingo (29) em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo Alexandre Torres, advogado da família de Thiago, Patrick deve ser solto ainda nesta segunda-feira (30) após a prisão preventiva não ser convertida em temporária.

Ainda conforme Torres, Patrick confessou que cometeu o crime e os familiares do MC exigem das autoridades um posicionamento firme para evitar que o autor saia impune.

Relembre o caso

O crime aconteceu no mês passado, no bairro Raiz, zona Sul da capital amazonense. De acordo com a Polícia Civil, Patrick matou Thiago com uma facada no tórax após flagrá-lo com sua companheira no apartamento onde o casal morava.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os três estavam consumindo bebida alcoólica desde a madrugada. Após uma discussão com a companheira, Patrick deixou o local, mas retornou momentos depois e encontrou os dois juntos.

A vítima ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. Após o crime, o suspeito fugiu por via fluvial e foi localizado dias depois durante uma operação policial no município de Coari, a bordo de uma embarcação que seguia para Japurá, no rio Solimões. Ele chegou a se esconder na parte traseira do barco, mas foi identificado e preso.

Agora, a família de MC Thiago pede que a Justiça mantenha Patrick Silva de Araújo preso durante o andamento do processo, que segue em investigação pela DEHS.