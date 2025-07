Familiares de suspeito de assalto entregam celulares roubados no Dom Pedro

De acordo com informações divulgadas pelos policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um dos suspeitos, ainda não identificado, foi baleado durante a ação criminosa e antes mesmo de pedir ajuda no Hospital Tropical, ele teria entregado os aparelhos roubados e a moto para uma pessoa da família.

Manaus/AM - Os familiares de um dos suspeitos de cometer uma série de assaltos entregaram para a polícia os celulares que teriam sido roubados pelo homem, além da moto utilizada no crime. O caso ocorreu, na noite desta terça-feira (01), no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

