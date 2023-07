Ex é suspeito de lavar dinheiro e ser 'laranja' de influencer em esquema de rifas em Manaus

O homem também foi autuado por apropriação indébita de bens por estar com o cartão de benefício previdenciário de um idoso no momento da prisão.

Paulo Victor foi o segundo a ser preso e vai responder não só pela participação no esquema, mas também por ter sido flagrado com uma pistola e munições.

“O Paulo Victor, ele operava nesse esquema criminoso ajudando a Isabelly na lavagem de dinheiro. Inclusive, vários objetos e veículos, que eram comprados por parte de Isabelly, eram colocado no nome do Paulo Victor a fim de dissimular o escoamento dos valores”.

Segundo o delegado Cícero Túlio, Isabelly, Lucas Picolé e Mano Queixo promoviam as rifas e captavam seguidores para a compra da mesma. Paulo Victor, por suas vez, ajudava Isabelly a lavar o dinheiro arrecadado com os golpes e servia de "laranja" para ela.

Manaus/AM - A Polícia Civil deu detalhes da suposta participação da influencer Isabelly Aurora, 21, e do ex-marido dela, Paulo Victor Monteiro Bastos, no esquema de rifas fraudulentas que era operado em Manaus.

