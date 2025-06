Dupla é presa em “laboratório” de desmanche de celulares Manaus

Manaus/AM - O Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC) prendeu, na quarta-feira (18/06), dois homens, de 37 e 43 anos, suspeitos de operar um esquema de desmanche de aparelhos com restrição de roubo e furto. A ação ocorreu em uma banca no Centro de Manaus, conforme informou o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do NIRC.

De acordo com o delegado, as equipes do NIRC receberam diversas denúncias sobre um "laboratório de desmanche de celulares" na rua Doutor Moreira. As informações incluíam, inclusive, as características do responsável pelo local.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o suspeito denunciado na companhia de outro homem, que também foi detido. Na banca, foram descobertas diversas peças de celulares, incluindo frontais, carcaças, câmeras, cabos flat, baterias, gaveteiros com leitor biométrico, películas, centenas de bandejas de chip e um notebook com programas de desbloqueio de celulares.

A dupla foi levada à sede do NIRC para as diligências. Durante a investigação, foi identificado um aparelho celular com restrição de roubo e duas gavetas de chip com IMEI com restrição de roubo e furto. Diante das evidências, os dois homens foram presos em flagrante pelo crime de receptação qualificada.