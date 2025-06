Seap faz fiscalização de presídio no Puraquequara após morte de detento

A operação integrada mobilizou mais de cem agentes de segurança, incluindo servidores da Seap, do Departamento Integrado de Operações Aéreas do Amazonas (Dioa) da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar, com suas tropas especializadas do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Manaus/AM- A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deflagrou nesta quinta-feira (19) uma operação de revista na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Zona Leste de Manaus. A ação acontece após a morte de um detento da unidade, gerando questionamentos sobre a segurança e o controle no complexo prisional.

