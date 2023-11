Dupla é presa com armas e mais de 200 munições em Manaus

Durante abordagem a um táxi, os policiais militares notaram nervosismo por parte dos dois passageiros e solicitaram que a dupla e o motorista do táxi descessem do veículo.

Manaus/AM - Dois homens, que não tiveram o nome informado, mas de 24 e 29 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e mais de 200 munições. A prisão ocorreu nesse sábado (18), na avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres), na entrada do Viver Melhor, zona Norte, mas as informações só foram repassadas neste domingo (19).

