Duas tentativas de invasão de terra são impedidas na zona Norte de Manaus

Manaus/AM - Duas tentativas de invasão de terras foram interceptadas, no domingo (18), nos bairros Nova Cidade e Monte das Oliveiras, na zona Norte. As equipes policiais flagraram os infratores no momento em que eles desmatavam áreas verdes. Três lideranças foram presas por crime ambiental.

As ações policiais foram realizadas após denúncias anônimas realizadas pela população pelo telefone 181, o disque-denúncia da SSP, e pelo site do órgão, no www.ssp.am.gov.br.



A primeira ação ocorreu pela manhã, no bairro Nova Cidade. Sob a coordenação da SSP, policiais da 15ª Cicom prenderam lideranças de invasão de terras em flagrante crime ambiental, enquanto desmatavam um terreno para estabelecer uma nova ocupação irregular no bairro Nova Cidade. O grupo de cerca de 30 pessoas foi encontro destruindo um terreno nas proximidades da rua Acapulco, no conjunto Nova Cidade.



A polícia investiga o grupo, sobretudo, pelas conexões com uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas, em Manaus. Foram presas duas mulheres, de 24 e 31 anos, e um homem de 27 anos. Quando a equipe policial chegou ao local, o grupo estava desmatando a área verde. Além dos presos, foram apreendidos um facão, seis enxadas e uma lona. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia Civil.



À noite, por volta das 18h, as equipes da SSP voltaram às ruas, com apoio da Polícia Militar, para checar nova denúncia de invasão de terras, dessa vez, no bairro Monte das Oliveiras, atrás do Hospital Delphina Aziz. As equipes chegaram ao local e encontraram cerca de 100 pessoas, que iniciavam o desmatamento da área e discutiam a definição de lotes. Os policiais impediram que a ocupação se estabelecesse no local e dispersaram as pessoas.



Denúncias



O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.



Outra forma de repassar informações é através do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorre o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. O cidadão também pode adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.



Para acionamentos emergenciais da polícia, a população deve ligar para o telefone 190.