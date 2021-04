Tentativa de invasão de área verde é desarticulada no Nova Cidade

Manaus/AM - Lideranças de invasão de terras foram presas neste domingo (18), em flagrante crime ambiental enquanto desmatavam um terreno para estabelecer uma nova ocupação irregular no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. A ação foi comandada por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e resultou na prisão de três infratores. O trio é suspeito de liderar um grupo responsável por invadir terras para loteamento irregular na capital. O grupo de cerca de 30 pessoas foi encontrado desmatando um terreno nas proximidades da rua Acapulco, no conjunto Nova Cidade. Foram presas duas mulheres de 24 e 31 anos; e um homem de 27 anos. Quando a equipe policial chegou ao local, o grupo estava desmatando a área verde. Além dos presos, foram apreendidos um facão, seis enxadas e uma lona. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia Civil, localizado no bairro Cidade Nova.

