Criminosos armados com fuzis matam homem por engano no Novo Aleixo

Manaus/AM - Um homem identificado como Wendel Silva Souza, 30 anos, foi morto por engano, na noite desta terça-feira (03), na rua Rio Paraguai, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Segundo informações do sargento Marden, da 27ª Companhia Interativa Comunitária, Wendel estava chegando do trabalho quando os criminosos fortemente armados com fuzil invadiram a estância em que ele morava à procura de outro homem.

Ainda de acordo com o policial, Wendel pode ter sido confundido com outro homem e foi executado com um tiro na região do ombro, próximo ao peito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. A mãe da vítima esteve no local e entrou em desespero ao ver o corpo do homem sendo removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).