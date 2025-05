Guardas municipais são presos suspeitos de torturar morador de rua em Manaus

Manaus/AM - Cinco guardas municipais foram presos durante a Operação Valentia realizada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) com apoio da Polícia Civil (PC-AM), nesta quinta-feira (01º), em Manaus. Eles são suspeitos de envolvimento a tortura de um morador de rua que estava algemado no momento das agressões.

Dos 7 envolvidos no crime, apenas um ainda não foi localizado. O agente Francisco Eugênio foi preso no dia 26 de abril após se apresentar para prestar esclarecimentos sobre o caso no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP). É ele quem aparece nas imagens agredindo a vítima com um cassetete.

Os outros seis aparecem nas imagens, mas não intervieram na situação para impedir as agressões. Durante a Operação de hoje, três guardas foram presos e outros dois se apresentaram na delegacia e tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos.

O crime teria ocorrido no dia 12 de abril em um prédio abandonado no Centro da capital amazonense. No entanto, o caso veio à tona após a divulgação do vídeo nas redes sociais no dia 24 de abril.

Os suspeitos devem passar por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.