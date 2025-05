Criminosos abordam homem e o executam a tiros no Tarumã

De acordo com a polícia, a vítima estava andando na rua quando foi abordada e surpreendida com disparos de armas de fogo. “Há alguns indícios de que tenha sido praticado por envolvidos com o tráfico de drogas na região, nós temos algumas informações que nos apontam nesse sentido.”, disse o delegado Gerson Oliveira da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.