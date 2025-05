'Fichado' 17 vezes, homem é preso após série de crimes em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, na manhã de terça-feira (29), Widson de Oliveira Simas, de 45 anos, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. Ele possuía 17 registros de ocorrência por crimes como furto, ameaça, lesão corporal e violência doméstica. A prisão foi realizada por agentes do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra o suspeito.

Segundo o delegado Fabiano Rosas, titular do 9º DIP, Widson foi identificado após investigações sobre o furto de câmeras de segurança e outros objetos de uma residência, ocorrido em 26 de março, no mesmo bairro. A partir das informações das vítimas e com apoio dos sistemas de investigação, a polícia confirmou a autoria do crime e descobriu outros antecedentes do suspeito, incluindo passagens por receptação, violência doméstica e até homicídio.

Após ser detido, Widson foi conduzido à delegacia e responderá pelos crimes de furto, ameaça e lesão corporal. Ele será apresentado em audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.