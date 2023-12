Colombianos são presos com fuzil em porto no Amazonas

Manaus/AM - Cinco colombianos foram presos, nesta quinta-feira (30), no Porto Gama, no município de Santo Antônio de Içá, no Amazonas.

De acordo com o relatório da polícia, os militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam cinco colombianos, no Porto Gama. O quinteto foi encontrado com um fuzil calibre 556; três carregadores de fuzil; 260 munições de calibre 556; uma lancha; um motor 200hp; além de três aparelhos celulares.

O caso foi encaminhado para a 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.