Cinco suspeitos de assalto ao Banco do Brasil em Criciúma são presos

Cinco homens suspeitos de participar do assalto a uma agência bancária do Banco do Brasil em Criciúma (SC), foram presos nessa quarta-feira (2), no estado.

Dois deles estavam na área metropolitana de Porto Alegre e três estavam em cidades diferentes sendo duas ainda em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul na divisa entre os estados.

Uma mulher também foi presa anteriormente e na casa dela a polícia encontrou parte do dinheiro que foi levado do banco. O assalto de Criciúma entrou para a história como o maior de Santa Catarina e contou com a participação de ao menos 30 criminosos. Várias pessoas foram feitas reféns e um policial ficou ferido na ação.