Catador de latinhas foi morto em Manaus por dívida de R$ 10

Manaus/AM - O catador de latinhas Ednei de Souza Silva foi morto por causa de uma dívida de R$ 10 reais. Alexandre Borges da Silva e os irmãos Francisco Mike Cruz Barata e Francisco Junior Cruz Barata foram presos na manhã de terça-feira (22) suspeitos do crime, ocorrido no dia 27 de novembro de 2021, no bairro Grande Vitória, zona Leste.

Segundo relatou a delegada Deborah Barreiros, Alexandre começou a cobrar a vítima que disse que tinha que catar algumas latinhas para pagar a dívida. O suspeito não quis esperar e começou a agredir o homem, que se defendeu e deu um soco em Alexandre.

O suspeito saiu, procurou os irmãos e contou sobre a discussão dele com Ednei. Quando o tio reencontrou a vítima na rua Envira iniciaram as agressões. Um dos suspeitos estava em posse de uma faca e desferiu golpes contra o catador de latinhas, que morreu no local.

A prisão dos suspeitos ocorreu após denúncias de testemunhas, de acordo com Barreiros. O trio responderá por homicídio e ficará à disposição da Justiça.