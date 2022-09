Bebê é retirado com vida de vítima de duplo homicídio em Manaus

Vanessa foi baleada junto com Janea Simplício, que também morreu, após tiroteio por ocupantes de um carro preto na rua Belo Horizonte. Elas foram levadas às pressas para o SPA, e para salvar a vida do bebê, foi realizada a cirurgia com urgência e êxito para o recém-nascido.

Manaus/AM - O bebê de Vanessa Araújo, de 40 anos, que estava grávida de 7 meses quando foi morta neste sábado (10), foi retirado com vida após uma cesárea no Serviço de Pronto Atendimento Jovetina Dias, na Compensa, mesmo bairro onde aconteceu o crime.

