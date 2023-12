Balsas usadas em garimpo ilegal são destruídas em operação em Manaus

Ainda conforme a PF, a ação contou com o trabalho de explosivistas policiais federais e agentes do Ibama. No local foram apreendidos diversos documentos.

De acordo com a PF, a ação faz parte da Operação Tempestade Auríferas, que visa prevenir e reprimir a extração ilegal de minério de ouro no Amazonas.

Manaus/AM - Uma ação conjunta da Polícia Federal com o Ibama destruiu balsas que estavam sendo usadas no garimpo ilegal, em Manaus. A operação ocorreu nesta quarta-feira (6).

