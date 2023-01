Após ter filho sequestrado no Amazonas, mãe implora: 'Peço ajuda para encontrar ao menos o corpo'

Manaus/AM – Familiares de Emerson Thiago Ribeiro Nogueira, que desapareceu no município de Iranduba no último domingo (14), por volta das 16h30, após participar do aniversário da sogra no bairro Morada do Sol.

“Sequestraram meu filho (...) às 17h30, levaram ele para mata e sumiram com ele. Até agora não devolveram o corpo do meu filho. As autoridades até agora não me deram uma resposta e a polícia geralmente não entra nesses locais. Peço ajuda para conseguir ao menos o corpo do meu filho, não tenho para onde correr. Sou eu mais uma mãe desesperada atrás de um filho”, diz a mãe de Emerson em um áudio.

Ela contou que na ocasião, Emerson estava com a esposa, quando foi sequestrado por um grupo de ao menos 6 homens, um deles levou a moto da vítima e os outros 5 seguiram com ele a pé. O celular da vítima também foi levado.

Algum tempo depois, a mãe recebeu a informação de que o jovem foi arrastado para dentro de uma área de mata e executado no bairro. O corpo teria sido jogado no rio na mesma área.

Desesperada, a mulher está pedindo ajuda das autoridades para resgatar o filho para que a família possa dar um enterro digno. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.