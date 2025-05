Regime chinês parabeniza Prevost e fala em 'diálogo construtivo'

"Parabenizamos o cardeal Robert Prevost por sua eleição como novo papa. Espera-se que, sob a liderança do novo papa, o Vaticano continue a dialogar com a China em um espírito construtivo, conduza uma comunicação aprofundada sobre questões internacionais de interesse comum, promova conjuntamente a melhoria contínua das relações China-Vaticano e contribua para a paz, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade mundiais", disse.

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - O regime chinês, ao ser questionado por jornalistas nesta sexta-feira (9), deu a primeira declaração oficial sobre a escolha do papa Leão 14. O porta-voz Lin Jian, do Ministério das Relações Exteriores, falou que Pequim espera diálogo do Vaticano com a China e espírito construtivo.

