Trump diz que EUA retiraram 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela
Por Reuters
20/01/2026 17:08:05
20/01/2026 17h08 — em
Mundo
20 Jan (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que seu governo retirou 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela e está vendendo parte dele no mercado aberto.
"Tiramos 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela nos primeiros quatro dias. Ainda temos milhões de barris de petróleo. Estamos vendendo no mercado aberto. Estamos baixando os preços do petróleo", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.
(Reportagem de Trevor Hunnicutt)
