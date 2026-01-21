Uso militar não está em questão na Groenlândia, diz Trump
Por Reuters
21/01/2026 13:10:03
21/01/2026 13h10 — em
Mundo
DAVOS, 21 Jan (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira que não será necessário o uso das Forças Armadas dos EUA no caso da Groenlândia.
"As Forças Armadas não estão sendo cogitadas. Não acho que será necessário, realmente não acho. Acho que as pessoas vão usar o bom senso ... e não acho -- isso não será necessário", disse Trump antes de uma reunião com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, no Fórum Econômico Mundial em Davos.
(Reportagem de Steve Holland e Costas Pitas)
