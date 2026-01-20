Trump sobre a Groenlândia: vamos encontrar algo que deixe os EUA e a Otan "muito felizes"





20 Jan (Reuters) - Os Estados Unidos e a Otan chegarão a um entendimento sobre o futuro da Groenlândia que satisfará ambos os lados, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira.

Mais cedo, Trump havia dito que "não havia volta" em seu objetivo de controlar a Groenlândia, recusando-se a descartar a possibilidade de tomar a ilha do Ártico à força.

"Acho que vamos chegar a alguma coisa em que a Otan ficará muito feliz e nós ficaremos muito felizes, mas precisamos disso para fins de segurança", disse ele, acrescentando que a aliança não seria muito forte sem os Estados Unidos.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt)