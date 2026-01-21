   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Uso militar não está em questão na Groenlândia, diz Trump

Por Reuters

21/01/2026 13h12 — em
Mundo



DAVOS, 21 Jan (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira que não será necessário o uso das Forças Armadas dos EUA no caso da Groenlândia.

"As Forças Armadas não estão sendo cogitadas. Não acho que será necessário, realmente não acho. Acho que as pessoas vão usar o bom senso ... e não acho -- isso não será necessário", disse Trump antes de uma reunião com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, no Fórum Econômico Mundial em Davos.

(Reportagem de Steve Holland e Costas Pitas)

Bastidores da Política - O Enamed e o diploma de pouco valor Bastidores da Política
O Enamed e o diploma de pouco valor

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


21/01/2026

Uso militar não está em questão na Groenlândia, diz Trump

21/01/2026

Trump se recusa a delinear possível acordo com Dinamarca sobre Groenlândia

Foto: Reprodução/GloboNews

21/01/2026

"Ninguém pode proteger como os EUA", afirma Trump sobre Groenlândia

21/01/2026

Venezuelanos estão divididos entre esperança de voltar para casa e desconfiança sobre o futuro do país

21/01/2026

China se distancia da questão da Groenlândia, mas alerta contra dependência dos EUA

21/01/2026

Trump discutirá agenda "America First" e dominação do hemisfério em Davos

21/01/2026

Netanyahu aceita convite para participar do Conselho de Paz de Trump

21/01/2026

França pede exercício da Otan na Groenlândia e está pronta para participar

21/01/2026

Avião de Trump aterrissa em segurança após "pequeno problema elétrico" e viagem a Davos continua

Air Force One tem quase 40 anos - Foto: Reprodução Globonews

21/01/2026

Avião de Trump sofre pane a caminho da Suíça e retorna aos EUA

21/01/2026

UE está em encruzilhada rumo a mais independência, diz Ursula von der Leyen

Foto: Ricardo Stuckert/PR

20/01/2026

"Eu gosto dele": Trump aposta em Lula para validar seu novo Conselho da Paz

20/01/2026

Líderes de Minnesota são intimados em investigação criminal nos EUA sobre oposição à repressão à imigração

20/01/2026

Milhares de pessoas protestam contra as políticas de imigração de Trump

20/01/2026

Milhares de pessoas protestam contra as políticas de imigração de Trump

20/01/2026

Militares dos EUA apreendem outro petroleiro ligado à Venezuela no Caribe

20/01/2026

Trump diz que "você tem que deixar a ONU continuar" quando questionado sobre o chamado "Conselho da Paz"

20/01/2026

Trump diz que EUA retiraram 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela

20/01/2026

Trump sobre a Groenlândia: vamos encontrar algo que deixe os EUA e a Otan "muito felizes"

20/01/2026

Trump diz que não participará da reunião do G7 em Paris

20/01/2026

Trump cogita envolver líder da oposição venezuelana Machado na Venezuela

20/01/2026

Presidente do Peru enfrenta escândalo por não ter revelado reuniões com empresário chinês

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

20/01/2026

"Quer governar o mundo pelo Twitter", diz Lula sobre Trump

Presidente americano insiste em tomar o país - Foto: @realDonaldTrump via Truth Social

20/01/2026

Trump polemiza ao postar foto cravando bandeira americana na Groelândia

20/01/2026

Crise na Groenlândia mostra que tempo de bajular Trump acabou, diz ex-chefe da Otan

20/01/2026

Secretário do Tesouro dos EUA defende discussão de práticas de empresas de cartão de crédito

20/01/2026

Com textos vazados e imagens de IA, Trump promete não recuar em relação à Groenlândia

20/01/2026

China é convidada a participar do "Conselho de Paz" de Trump

20/01/2026

Chanceler russo diz que Groenlândia não é "parte natural" da Dinamarca


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!