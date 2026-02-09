Trump se opõe à anexação da Cisjordânia por Israel, diz autoridade da Casa Branca
WASHINGTON, 9 Fev (Reuters) - Uma autoridade da Casa Branca reiterou nesta segunda-feira a oposição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à anexação da Cisjordânia por Israel.
"Uma Cisjordânia estável mantém Israel seguro e está em consonância com o objetivo deste governo de alcançar a paz na região", disse a autoridade.
