Trump se opõe à anexação da Cisjordânia por Israel, diz autoridade da Casa Branca

Por Reuters

09/02/2026 20h12 — em
Mundo



WASHINGTON, 9 Fev (Reuters) - Uma autoridade da Casa Branca reiterou nesta segunda-feira a oposição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à anexação da Cisjordânia por Israel.

"Uma Cisjordânia estável mantém Israel seguro e está em consonância com o objetivo deste governo de alcançar a paz na região", disse a autoridade.

(Reportagem de Costas Pitas)

