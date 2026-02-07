   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump apoia fusão entre Nexstar e Tegna e diz que grandes redes de TV precisam de mais concorrência

Por Reuters

07/02/2026 16h22 — em
Mundo



WASHINGTON, 7 Fev (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou publicamente neste sábado uma proposta de fusão entre a operadora de televisão local Nexstar Media e sua rival menor Tegna.

“Precisamos de mais concorrência contra O INIMIGO, as redes nacionais de TV de notícias falsas”, escreveu Trump em uma postagem nas redes sociais. “FECHEM ESSE NEGÓCIO!”

No ano passado, a Nexstar propôs a aquisição da Tegna por US$3,54 bilhões, o que tornaria a entidade combinada a maior operadora de emissoras de TV regionais dos EUA, com mais influência sobre anunciantes e distribuidores de TV paga. A mídia local está enfrentando uma queda na receita e perda de assinantes devido à popularidade dos serviços de streaming.

TRUMP CRITICOU A PROPOSTA DE SUSPENDER LIMITE DE PROPRIEDADE DE TV

A postagem de Trump neste sábado no Truth Social parece ter um tom diferente do de novembro, quando ele criticou uma proposta para aumentar o limite de propriedade de emissoras de televisão locais, uma medida necessária para a aquisição da Tegna pela Nexstar.

A Nexstar possui ou tem parceria com mais de 200 emissoras e opera marcas como The CW e NewsNation, enquanto a Tegna opera 64 emissoras e redes, incluindo True Crime Network e Quest. A combinação das duas cobriria 80% dos lares com TV nos principais mercados, segundo as empresas.

Em novembro, Trump postou nas redes sociais que “não ficaria feliz” se o aumento do limite permitisse a expansão da NBC, de propriedade da Comcast, ou da ABC, de propriedade da Walt Disney. Mas Trump sugeriu neste sábado que certas fusões, como a da Nexstar-Tegna, poderiam diminuir a influência das maiores redes de TV.

“Permitir que bons negócios sejam fechados, como o da Nexstar-Tegna, ajudará a eliminar as notícias falsas, pois haverá mais concorrência, e em um nível mais alto e sofisticado”, escreveu Trump.

O presidente norte-americano tem criticado frequentemente a cobertura noticiosa dos veículos tradicionais de mídia.

A Comissão Federal de Comunicações não tomou uma decisão sobre o levantamento do limite de propriedade, que impede uma empresa de possuir emissoras de televisão que alcancem mais de 39% dos lares com televisão nos Estados Unidos.

Os limites da TV local serão analisados quando a Comissão de Comércio, Ciência e Transporte do Senado dos EUA realizar uma audiência sobre as regras de propriedade da mídia da FCC na terça-feira.

O presidente do comitê, senador Ted Cruz, republicano do Texas, disse recentemente que a audiência era “uma oportunidade importante para discutir se as regras existentes são legalmente válidas, antiquadas ou precisam ser atualizadas para promover a concorrência e proteger contra a censura corporativa contra conservadores”.

A Tegna disse em novembro que esperava que a transação fosse concluída no segundo semestre deste ano.

A Nexstar, a Tegna, a FCC e o gabinete de Cruz não responderam imediatamente aos pedidos de comentários neste sábado.

(Reportagem de Lucia Mutikani e Jason Lange)

