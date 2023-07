Após falha, 72 pessoas ficam presas em teleférico no Equador

O teleférico, que foi inaugurado em 2005, é considerado um dos mais altos do mundo, com 2,5 quilômetros de extensão e quase 4 mil metros de altura.

Outras 45 pessoas, que estavam na encosta do vulcão Rucu Pichincha, a 3.947 metros acima do nível do mar, foram resgatadas por vans.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Teleférico de Quito, considerado uma das principais atrações turísticas da capital do Equador, sofreu uma pane na tarde desta quinta-feira (6). Ao todo, 72 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros e agentes do Grupo de Operações Especiais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.