Chanceler da Alemanha diz que análise legal da operação dos EUA na Venezuela levará tempo, pede transição baseada em eleições





3 Jan (Reuters) - O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse neste sábado que a avaliação jurídica da operação dos Estados Unidos na Venezuela é complexa e "levará tempo" para avaliá-la, acrescentando que os princípios do direito internacional devem ser aplicados.

Merz pediu que "uma transição para um governo legitimado por eleições deve ser garantida" e advertiu que "a instabilidade política não deve surgir na Venezuela".

(Reportagem de Kirsti Knolle)