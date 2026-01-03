Chanceler da Alemanha diz que análise legal da operação dos EUA na Venezuela levará tempo, pede transição baseada em eleições
3 Jan (Reuters) - O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse neste sábado que a avaliação jurídica da operação dos Estados Unidos na Venezuela é complexa e "levará tempo" para avaliá-la, acrescentando que os princípios do direito internacional devem ser aplicados.
Merz pediu que "uma transição para um governo legitimado por eleições deve ser garantida" e advertiu que "a instabilidade política não deve surgir na Venezuela".
