Vice-presidente da Venezuela diz que Maduro é único presidente do país





3 Jan (Reuters) - A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse neste sábado que Nicolás Maduro é o único presidente da Venezuela, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ela havia sido empossada depois que Maduro foi capturado em uma operação militar no país sul-americano no início da manhã.

Rodríguez falou na televisão estatal de Caracas com seu irmão, o chefe da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e os ministros das Relações Exteriores e da Defesa.

Rodríguez pediu calma e união para defender o país em meio ao "sequestro" de Maduro e disse que a Venezuela nunca será colônia de nenhuma nação.

(Reportagem da Reuters)