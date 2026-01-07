   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump diz que se reunirá com presidente da Colômbia após telefonema

Por Reuters

07/01/2026 20h08 — em
Mundo



7 Jan (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estão sendo tomadas providências para que ele se reúna com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Casa Branca, em Washington, depois que os dois conversaram nesta quarta-feira.

Em uma postagem no Truth Social, Trump disse que Petro ligou "para explicar a situação das drogas e outros desentendimentos que tivemos".

(Reportagem de Ryan Patrick Jones em Toronto)

Bastidores da Política - Gente poderosa e feia, que diz coisas feias Bastidores da Política
Gente poderosa e feia, que diz coisas feias

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


07/01/2026

Trump e Petro, da Colômbia, conversam por telefone, dizem fonte e mídia local

Foto: Reprodução/Truth Social @realDonaldTrump

07/01/2026

Trump determina retirada dos EUA de mais de 60 organizações internacionais

Foto: Divulgação

07/01/2026

Casa Branca diz que Trump avalia comprar a Groenlândia e não descarta uso militar

07/01/2026

Trump retira EUA de dezenas de organizações internacionais, diz Casa Branca

07/01/2026

Agente de imigração dos EUA atira fatalmente em uma mulher em Mineápolis, e prefeito contesta alegação do governo de legítima defesa

07/01/2026

EUA dizem que precisam controlar vendas de petróleo da Venezuela indefinidamente para promover mudanças

07/01/2026

Trump diz que orçamento militar dos EUA para 2027 deve ser de US$1,5 trilhão

07/01/2026

Trump fará discurso do Estado da União em 24 de fevereiro, diz presidente da Câmara

07/01/2026

Agente de imigração mata cidadã americana a tiros nos EUA; vídeo

Foto: Reprodução/Truth Social @realDonaldTrump

07/01/2026

EUA decidem controlar exportações de petróleo da Venezuela por tempo indeterminado

07/01/2026

Rubio se reunirá com líderes dinamarqueses na próxima semana, sinaliza que não haverá recuo na meta de Trump sobre Groenlândia

07/01/2026

Administração Trump aconselha mais proteína e menos açúcar em novas diretrizes nutricionais

07/01/2026

Dinheiro da venda do petróleo venezuelano será mantido em contas bancárias dos EUA, diz Departamento de Energia

Foto: Reprodução/Youtube

07/01/2026

Plano dos EUA para a Venezuela prevê três fases; veja mais detalhes

07/01/2026

Rubio diz que plano dos EUA para Venezuela é estabilidade, recuperação e depois transição

07/01/2026

Casa Branca diz que é muito cedo para definir cronograma das eleições na Venezuela

07/01/2026

Rubio diz que plano dos EUA para a Venezuela é estabilidade, recuperação e então transição

07/01/2026

Rubio diz que se reunirá com a Dinamarca na próxima semana em meio a tensões sobre Groenlândia

07/01/2026

Rússia diz que apreensão de petroleiro pelos EUA viola direito marítimo

07/01/2026

EUA apreendem petroleiro com bandeira russa e ligado à Venezuela após perseguição de semanas

Petroleiro é escoltado por submarino - Foto: US Secretary of Homeland Security Kristi Noem/X

07/01/2026

EUA tentam apreender petroleiro russo ligado à Venezuela

07/01/2026

Trump chama venezuelanos de "povo mais feio do mundo" em evento nos EUA; vídeo

07/01/2026

Vendas de petróleo da Venezuela aos EUA continuarão e sanções serão reduzidas, relata CNBC

07/01/2026

Trump se reunirá com executivos do setor de petróleo na sexta-feira, diz Casa Branca

07/01/2026

EXCLUSIVO-EUA buscam apreender navio petroleiro ligado à Venezuela após perseguição de semanas

07/01/2026

EXCLUSIVO-EUA buscam apreender navio petroleiro ligado à Venezuela após perseguição de semanas

07/01/2026

França trabalha com aliados em plano para caso de EUA avançarem sobre Groenlândia

06/01/2026

Trump diz que Venezuela entregará de 30 a 50 milhões de barris de petróleo aos EUA

06/01/2026

Na Venezuela pós-Maduro, EUA consideram chefe de segurança um alvo em potencial, dizem fontes


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!