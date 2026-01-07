Trump diz que se reunirá com presidente da Colômbia após telefonema
Por Reuters
07/01/2026 20:08:05
07/01/2026 20h08 — em
Mundo
7 Jan (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estão sendo tomadas providências para que ele se reúna com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Casa Branca, em Washington, depois que os dois conversaram nesta quarta-feira.
Em uma postagem no Truth Social, Trump disse que Petro ligou "para explicar a situação das drogas e outros desentendimentos que tivemos".
(Reportagem de Ryan Patrick Jones em Toronto)
