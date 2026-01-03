   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump mira Colômbia e faz ameaça direta a Petro: "Tem que ficar esperto"

Por Portal Do Holanda

03/01/2026 15h04 — em
Mundo


Foto: Reprodução

O presidente Donald Trump elevou drasticamente a pressão diplomática sobre a Colômbia neste sábado (3). Em uma declaração contundente logo após a confirmação da captura de Nicolás Maduro, Trump enviou um recado direto ao presidente colombiano Gustavo Petro, sugerindo que o líder vizinho deve se preocupar com as futuras ações de Washington.

Questionado por jornalistas em seu clube Mar-a-Lago sobre a situação da região, Trump não economizou nas acusações contra Petro, vinculando o governo da Colômbia diretamente ao narcotráfico internacional.

"Ele [Gustavo Petro] tem que ficar esperto. Ele tem rotas de cocaína, tem fábricas onde é produzida cocaína. Eu mantenho o que eu disse anteriormente: ele está produzindo cocaína e depois enviando para os EUA", afirmou o presidente norte-americano.

A fala de Trump sinaliza que a "guerra contra o narcoterrorismo", que culminou na queda de Maduro nesta madrugada, pode se expandir para outros governos da América Latina que Washington considera cúmplices do tráfico.

Para analistas internacionais, o termo "ficar esperto" soa como um aviso de que a Colômbia poderá sofrer sanções severas ou até mesmo ações similares às executadas em Caracas, caso os fluxos de drogas em direção aos Estados Unidos não sejam interrompidos.

A declaração caiu como uma bomba no Palácio de Nariño, sede do governo colombiano. Petro, que mantém uma relação tensa com Trump devido a divergências sobre a política de drogas e ideologia política, ainda não emitiu uma resposta oficial.

EUA permitirão que grandes empresas petrolíferas entrem na Venezuela, afirma Trump

Rússia confronta Trump e exige soltura de Maduro

Trump anuncia que EUA governarão a Venezuela após prisão de Maduro 

Trump divulga foto de Maduro capturado após operação militar dos EUA

Da ascensão à queda? A trajetória de Nicolás Maduro

Venezuelanos celebram captura de Maduro; vídeo

EUA atacam a Venezuela e dizem que capturaram Maduro

Ataque dos EUA à Venezuela: vídeos mostram noite de explosões em Caracas

Governo Maduro acusa EUA de agressão militar e ativa planos de defesa na Venezuela

Maduro teria sido capturado por tropa de elite durante ataque dos EUA, diz TV

Rússia condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra diálogo

Milei comemora ataque dos EUA à Venezuela: "A liberdade avança"

Testemunha descreve ataque dos EUA à Venezuela: "O chão começou a tremer"

De motorista de ônibus a alvo dos EUA: confira trajetória de Nicolás Maduro

Governo da Venezuela perde contato com Maduro após ofensiva dos EUA

Defesa da Venezuela denúncia mortes de civis e aciona poder de fogo total; vídeo

Governo Lula convoca reunião de emergência após ataque dos EUA à Venezuela

É fake a imagem que mostra Nicolás Maduro capturado pelos Estados Unidos

Veja quais forças e armas dos EUA foram usadas na ofensiva contra Maduro

​Por que Trump queria prender Maduro? Entenda as acusações dos EUA

Bastidores da Política - Um paralelo entre o caso da Venezuela e o Amazonas Bastidores da Política
Um paralelo entre o caso da Venezuela e o Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


Gustavo Petro ao lado presidente Lula / Foto: Ricardo Stuckert / PR

03/01/2026

Petro previu ataque dos EUA à Venezuela e citou possível ameaça a Manaus

03/01/2026

Chanceler da Alemanha diz que análise legal da operação dos EUA na Venezuela levará tempo, pede transição baseada em eleições

Foto: Reprodução

03/01/2026

Empresas dos EUA vão comandar setor petrolífero da Venezuela, diz Trump

03/01/2026

Vice-presidente da Venezuela diz que Maduro é único presidente do país

03/01/2026

Casa simulada, fonte da CIA e Forças Especiais: a operação dos EUA para capturar Maduro

03/01/2026

Parlamentares democratas dizem que foram enganados sobre Venezuela

03/01/2026

Macron diz que Edmundo González deve ajudar a supervisionar mudança de poder na Venezuela

03/01/2026

Espanha não reconhecerá intervenção dos EUA na Venezuela, diz premiê

03/01/2026

Trump diz que petrolíferas dos EUA gastarão bilhões na Venezuela

Foto: Reprodução / Youtube

03/01/2026

Rússia confronta Trump e exige soltura de Maduro

03/01/2026

Trump diz que não está satisfeito com Putin sobre guerra na Ucrânia

03/01/2026

Trump expressa dúvidas sobre capacidade de Corina Machado governar Venezuela

03/01/2026

Trump diz que EUA administrarão Venezuela com um grupo e não temem colocar tropas em solo

03/01/2026

Trump diz que Maduro e esposa enfrentarão Justiça dos EUA; ar, terra e mar foram usados em operação

03/01/2026

Trump diz que Maduro e esposa enfrentarão Justiça dos EUA; ar, terra e mar foram usados em operação

03/01/2026

Trump diz que embargo dos EUA ao petróleo venezuelano continua em pleno vigor

Foto: Reprodução

03/01/2026

Trump anuncia que EUA governarão a Venezuela após prisão de Maduro

03/01/2026

EUA permitirão que grandes empresas petrolíferas entrem na Venezuela, afirma Trump

Maduro e Gonzáles / Foto: Reprodução Twitter e Reprodução Youtube

03/01/2026

Líder da oposição pede que Edmundo Gonzáles assuma presidência da Venezuela

03/01/2026

Trump diz que EUA seguirão na Venezuela até transição "segura"

Foto: Reprodução/Redes Social @donaldtrump

03/01/2026

Trump divulga foto de Maduro capturado após operação militar dos EUA

03/01/2026

Condenação e aplausos na América Latina após EUA capturarem Maduro na Venezuela

03/01/2026

Maduro foi removido após se recusar a negociar; González deveria assumir Presidência, diz Machado

Foto: Reprodução

03/01/2026

Da ascensão à queda? A trajetória de Nicolás Maduro

Foto: Reprodução/Youtube

03/01/2026

EUA anunciam que Maduro e esposa serão julgados por narcoterrorismo em NY

03/01/2026

Chefe da ONU sobre Venezuela: Ação dos EUA abre "precedente perigoso"

03/01/2026

China diz que ação dos EUA na Venezuela viola direito internacional

03/01/2026

Chanceler da Rússia expressa solidariedade em uma ligação telefônica com vice da Venezuela

03/01/2026

Maduro e esposa serão levados para Nova York, afirma Trump


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!