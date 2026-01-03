Trump mira Colômbia e faz ameaça direta a Petro: "Tem que ficar esperto"





O presidente Donald Trump elevou drasticamente a pressão diplomática sobre a Colômbia neste sábado (3). Em uma declaração contundente logo após a confirmação da captura de Nicolás Maduro, Trump enviou um recado direto ao presidente colombiano Gustavo Petro, sugerindo que o líder vizinho deve se preocupar com as futuras ações de Washington.

Questionado por jornalistas em seu clube Mar-a-Lago sobre a situação da região, Trump não economizou nas acusações contra Petro, vinculando o governo da Colômbia diretamente ao narcotráfico internacional.

"Ele [Gustavo Petro] tem que ficar esperto. Ele tem rotas de cocaína, tem fábricas onde é produzida cocaína. Eu mantenho o que eu disse anteriormente: ele está produzindo cocaína e depois enviando para os EUA", afirmou o presidente norte-americano.

A fala de Trump sinaliza que a "guerra contra o narcoterrorismo", que culminou na queda de Maduro nesta madrugada, pode se expandir para outros governos da América Latina que Washington considera cúmplices do tráfico.

Para analistas internacionais, o termo "ficar esperto" soa como um aviso de que a Colômbia poderá sofrer sanções severas ou até mesmo ações similares às executadas em Caracas, caso os fluxos de drogas em direção aos Estados Unidos não sejam interrompidos.

A declaração caiu como uma bomba no Palácio de Nariño, sede do governo colombiano. Petro, que mantém uma relação tensa com Trump devido a divergências sobre a política de drogas e ideologia política, ainda não emitiu uma resposta oficial.

EUA permitirão que grandes empresas petrolíferas entrem na Venezuela, afirma Trump

Rússia confronta Trump e exige soltura de Maduro

Trump anuncia que EUA governarão a Venezuela após prisão de Maduro

Trump divulga foto de Maduro capturado após operação militar dos EUA

Da ascensão à queda? A trajetória de Nicolás Maduro

Venezuelanos celebram captura de Maduro; vídeo

EUA atacam a Venezuela e dizem que capturaram Maduro

Ataque dos EUA à Venezuela: vídeos mostram noite de explosões em Caracas

Governo Maduro acusa EUA de agressão militar e ativa planos de defesa na Venezuela

Maduro teria sido capturado por tropa de elite durante ataque dos EUA, diz TV

Rússia condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra diálogo

Milei comemora ataque dos EUA à Venezuela: "A liberdade avança"

Testemunha descreve ataque dos EUA à Venezuela: "O chão começou a tremer"

De motorista de ônibus a alvo dos EUA: confira trajetória de Nicolás Maduro

Governo da Venezuela perde contato com Maduro após ofensiva dos EUA

Defesa da Venezuela denúncia mortes de civis e aciona poder de fogo total; vídeo

Governo Lula convoca reunião de emergência após ataque dos EUA à Venezuela

É fake a imagem que mostra Nicolás Maduro capturado pelos Estados Unidos

Veja quais forças e armas dos EUA foram usadas na ofensiva contra Maduro

​Por que Trump queria prender Maduro? Entenda as acusações dos EUA