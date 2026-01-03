Macron diz que Edmundo González deve ajudar a supervisionar mudança de poder na Venezuela





PARIS, 3 Jan (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste sábado que o líder da oposição venezuelana Edmundo González deve ajudar a supervisionar a mudança de poder na Venezuela, após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.

"A transição que está por vir deve ser pacífica, democrática e respeitar a vontade do povo venezuelano. Esperamos que o presidente Edmundo González Urrutia, eleito em 2024, seja capaz de garantir essa transição o mais rápido possível", escreveu Macron no X.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)