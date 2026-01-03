Macron diz que Edmundo González deve ajudar a supervisionar mudança de poder na Venezuela
Por Reuters
03/01/2026 15:10:06
Mundo
PARIS, 3 Jan (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste sábado que o líder da oposição venezuelana Edmundo González deve ajudar a supervisionar a mudança de poder na Venezuela, após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.
"A transição que está por vir deve ser pacífica, democrática e respeitar a vontade do povo venezuelano. Esperamos que o presidente Edmundo González Urrutia, eleito em 2024, seja capaz de garantir essa transição o mais rápido possível", escreveu Macron no X.
(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)
