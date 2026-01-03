Empresas dos EUA vão comandar setor petrolífero da Venezuela, diz Trump





O presidente Donald Trump afirmou neste sábado (3) que pretende abrir o setor petrolífero da Venezuela para a atuação de grandes companhias norte-americanas após a captura de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos.

Segundo Trump, empresas dos EUA devem investir bilhões de dólares para “recuperar a infraestrutura” do setor. “Nossas gigantescas companhias petrolíferas dos EUA, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera que está em péssimo estado e começar a gerar lucro para o país”, declarou.

O presidente também acusou governos venezuelanos de terem se apropriado da indústria do petróleo construída, segundo ele, com recursos e conhecimento americanos. “Construímos a indústria petrolífera da Venezuela com talento, empenho e habilidade americanos, e o regime socialista a roubou de nós durante as administrações anteriores”, afirmou, classificando o episódio como “um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país”.

De acordo com Washington, Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram retirados da Venezuela por via aérea e estão sendo levados para Nova York, onde deverão ser julgados por narcoterrorismo.