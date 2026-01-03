Parlamentares democratas dizem que foram enganados sobre Venezuela





Por Patricia Zengerle e Erin Banco

WASHINGTON, 3 Jan (Reuters) - Membros democratas do Congresso dos Estados Unidos disseram neste sábado que altos funcionários do governo do presidente Donald Trump os haviam enganado durante briefings recentes sobre os planos para a Venezuela, insistindo que não estavam planejando uma mudança de regime em Caracas.

Os comentários foram feitos depois que os EUA atacaram a Venezuela e depuseram seu presidente de longa data, Nicolás Maduro, em uma operação noturna, na intervenção mais direta de Washington na América Latina desde a invasão do Panamá em 1989.

Em reuniões informativas realizadas em novembro e dezembro por autoridades como o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, os parlamentares disseram que foram informados repetidamente que não havia planos para uma invasão terrestre na Venezuela e que o governo não estava focado na mudança de regime.

"Como o presidente e seu gabinete negaram repetidamente qualquer intenção de realizar uma mudança de regime na Venezuela ao informar o Congresso, não temos nenhuma compreensão de como o governo está se preparando para mitigar os riscos para os EUA e não temos nenhuma informação sobre uma estratégia de longo prazo após a extraordinária escalada de hoje", disse a senadora Jeanne Shaheen, de New Hampshire, a principal democrata do Comitê de Relações Exteriores do Senado, em um comunicado neste sábado.

"Em vez disso, a administração enganou consistentemente o povo norte-americano e seus representantes eleitos, oferecendo três explicações diferentes e contraditórias para suas ações", disse Shaheen.

O Pentágono, o Departamento de Estado e a Casa Branca não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Vários parlamentares disseram que sentiram que haviam mentido para eles.

"O governo mentiu para o Congresso e lançou uma guerra ilegal para mudança de regime e petróleo", disse o deputado democrata Don Beyer, da Virgínia, no X. O distrito de Beyer inclui o Pentágono, do outro lado do rio de Washington.

Em uma coletiva de imprensa no sábado, Trump disse que o Congresso não havia sido mantido totalmente informado sobre os planos da Venezuela devido à preocupação de que a notícia sobre seus planos fosse divulgada. "O Congresso tem uma tendência a vazar", disse Trump aos repórteres.

Os membros do Congresso, inclusive alguns dos pares republicanos de Trump, vinham clamando por mais informações sobre sua estratégia em relação à nação sul-americana, rica em petróleo, desde que ele iniciou um reforço militar no sul do Caribe e ordenou ataques a barcos que, segundo ele, transportavam drogas.