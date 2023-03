Voo sem escalas Manaus-Bogotá é inaugurado

Com a ampliação da malha aérea, o Amazonas tem conexão direta com destinos internacionais para Panamá, Miami, Fort Lauderdale e, a partir de agora, Colômbia, realizados pelas empresas Copa Airlines, Gol Linhas Aéreas e Azul e Avianca, respectivamente.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, o novo voo acontece em parceria com a companhia aérea Avianca e o Aeroporto de Manaus, administrado pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, membro da rede Vinci Airports.

“O nosso governo tem incentivado as companhias aéreas a criarem novas rotas interligando os municípios do interior a capital e o Amazonas a outros países. Nós reduzimos o ICMS sobre os combustíveis usados na aviação e tomamos essa medida para incentivar a economia, especialmente o turismo, que é uma vocação do nosso estado. A gente garante, ainda, o direito de ir e vir dos amazonenses”, afirmou o governador do Amazonas, Wilson Lima.

Manaus/AM - O voo sem escalas Manaus-Bogotá foi oficialmente inaugurado nesta segunda-feira (27), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O novo voo para a Colômbia será operado pela Avianca, em quatro voos semanais com capacidade para até 180 passageiros em cada aeronave da família A320.

